Junge war seit Tagen vermisst

Leiche von 17-Jährigem im Wald gefunden

16.07.2020, 11:15 Uhr | dpa

Seit Montag war der 17-jährige Junge aus Bayern verschwunden. Nun hat seine Familie traurige Gewissheit: Die Polizei fand ihn in der Nähe seines Elternhauses.

Bei der Suche nach einem seit Tagen vermissten Teenager in der Oberpfalz ist die Leiche des 17-Jährigen in einem Waldgebiet gefunden worden. Die Kriminalpolizei müsse die Todesumstände ermitteln, sagte ein Sprecher am Donnerstag.



Hinweise auf Gewalteinwirkung gebe es derzeit nicht. Der Jugendliche war seit Montagabend vermisst worden. In der Nacht zum Donnerstag wurde der Leichnam bei Grafenwöhr Landkreis Neustadt an der Waldnaab entdeckt.

An der groß angelegten Suche waren 120 Einsatzkräfte der Polizei beteiligt, auch die Bergwacht und das DRK halfen bei der Suche. Hubschrauber, Drohnen und Spürhunde kamen zum Einsatz.