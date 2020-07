Unglück in Kassel

Feuer in Altenheim: Fünf Menschen verletzt

29.07.2020, 09:33 Uhr | dpa

Löschfahrzeug der Feuerwehr mit Blaulicht (Symbolbild): In Kassel mussten die Einsatzkräfte wegen eines Feuers in einem Altenheim ausrücken. (Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa)

Der Brand brach in einem Zimmer aus, von da aus breitete sich viel Rauch in dem Altenheim in Kassel aus. Das Pflegepersonal musste mehrere Bewohner retten. Einige erlitten Verletzungen.

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Kassel sind fünf Menschen leicht verletzt worden. "Einige der Bewohner des Alten- und Pflegeheimes konnten das Gebäude nicht aus eigener Kraft verlassen und wurden durch das Pflegepersonal ins Freie gerettet", teilte die Feuerwehr mit. Insgesamt seien zwölf Menschen aus dem Gebäude gerettet worden.

Laut Feuerwehr war der Brand am Dienstagabend in einem Zimmer ausgebrochen. Das Pflegepersonal habe das Feuer bereits mit Feuerlöschern bekämpft, als die Einsatzkräfte eintrafen. Das Zimmer sei allerdings stark verraucht gewesen.



Fünf Menschen, darunter auch Pflegekräfte, erlitten laut Feuerwehr Brandverletzungen oder Rauchvergiftungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Das Zimmer sei unbewohnbar. Alle anderen Bewohner konnten am Dienstagabend wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Die Brandursache war zunächst unklar.