Unglück in den USA

Zug entgleist: Komplette Brücke in Flammen

29.07.2020, 18:58 Uhr | dpa

Großbrand in den USA: Aufnahmen zeigen, wie sich das Feuer nach einer Zugentgleisung über die ganze Brücke ausbreitet. (Quelle: t-online.de)

USA: Heftiges Feuer nach Zugentgleisung in Arizona

Bilder wie in einem Katastrophenfilm: Nach einem Zugunglück steht eine Brücke im US-Bundesstaat Arizona in Flammen. Ein Teil ist bereits eingestürzt. Ein Video zeigt drastische Bilder.

Auf einer Brücke im US-Bundesstaat Arizona ist ein Zug entgleist und hat Feuer gefangen. Aufnahmen des Unglücks sehen Sie oben im Video oder hier. "Die Polizei und die Feuerwehr der Stadt Tempe sind am Schauplatz einer Zugentgleisung und eines Großbrandes über dem Tempe Town Lake", teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Unglück habe dazu geführt, dass ein Teil der Brücke über dem See eingestürzt sei, berichtete der örtliche Sender ABC 15 unter Berufung auf einen Sprecher der Feuerwehr.

In sozialen Netzwerken und örtlichen Medien waren dramatische Bilder des brennenden Zuges mit dichten schwarzen Rußwolken zu sehen. Einzelheiten zu Verletzten oder zum Ausmaß der Schäden gab es zunächst nicht. Die Polizei sperrte mehrere Straßen und rief dazu auf, die Gegend zu meiden.