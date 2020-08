Katastrophe in Beirut

Nach Explosion: Luftaufnahmen zeigen Ausmaß der Zerstörung

07.08.2020, 10:24 Uhr | t-online.de, mt

Eine Untersuchungskommission wird in den kommenden Tagen einen ersten Bericht zu den möglichen Ursachen der verheerenden Explosion vorlegen. (Quelle: Reuters)

Hunderttausende Menschen haben nach der Katastrophe in Beirut ihr Zuhause verloren. Aufnahmen aus der Luft zeigen nicht nur das Hafengebiet, in dem die Explosion verheerende Folgen hatte.

Die Explosion in Beirut hat mindestens 149 Menschen das Leben gekostet. Unter den Toten ist auch eine Mitarbeiterin der deutschen Botschaft. Schuld könnte ein riesiger Vorrat an hochexplosivem Material im Hafen der libanesischen Hauptstadt sein, der jahrelang unter unsicheren Bedingungen gelagert wurde. Die Suche nach Verschütteten dauert immer noch an. Mehrere tausend Menschen wurden verletzt, rund 250.000 Menschen verloren ihr Zuhause.





Luftaufnahmen aus Beirut zeigen jetzt das Ausmaß der Zerstörung. Sie finden das Video oben in diesem Artikel oder hier.