Groß-Rohrheim

17-Jähriger will sich in See abkühlen – und ertrinkt

09.08.2020, 09:25 Uhr | dpa

Rettungshubschrauber im Einsatz (Symbolbild): In Groß-Rohrheim kam ein junger Mann in einem See ums Leben. (Quelle: Stefan Sauer/dpa)

Pinnen

Drucken

Mailen

Redaktion

In Deutschland herrschen hohe Temperaturen, ein 17-Jähriger ging deswegen in einen Baggersee. Der Nichtschwimmer ertrank in dem Gewässer. Auf der Suche nach Abkühlung bei der sommerlichen Hitze ist ein 17-Jähriger am Samstag in einem Baggersee zwischen Groß-Rohrheim und Biblis (Landkreis Bergstraße) ertrunken. Ein Begleiter habe kurz vor 16.00 Uhr die Rettungsleitstelle und Leitstelle der Polizei alarmiert, teilte das Polizeipräsidium Südhessen mit. Der Jugendliche wurde leblos aus dem Wasser geborgen Nachdem sofort eine Suche mit Feuerwehr, DLRG, Polizeistreifen und einem Hubschrauber eingeleiteten worden sei, habe der Heranwachsende aus Darmstadt nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden können. Reanimationsversuche seien vergeblich geblieben. Laut Polizei konnte der 17-Jährige nicht schwimmen. Als er wegen des steil abfallenden Ufers an dem See in Not geriet, habe sein Begleiter – ebenfalls Nichtschwimmer – noch versucht, ihm zu helfen, ihn allerdings nicht retten können. Der Baggersee ist den Angaben zufolge kein öffentliches Gewässer und gehört zu einer Firma. Zutritt und Schwimmen sollen dort mit entsprechender Beschilderung verboten sein. Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur dpa

Pinnen

Drucken

Mailen

Redaktion