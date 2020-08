Binationale Paare in der Corona-Krise

Wie Florian Mehler darum kämpft, seine Freundin sehen zu dürfen

09.08.2020, 12:55 Uhr

Renata lebt in Brasilien, einem Hotspot der Corona-Pandemie. Nach Deutschland einreisen darf sie nicht, sechs Monate hat sie Freund Florian nicht mehr gesehen. Das Paar wendet sich verzweifelt an die Regierung. (Quelle: Reuters)

Eigentlich wollte Florian Mehler im März seine Freundin Renata in Brasilien besuchen. Doch der Ausbruch der Corona-Pandemie machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Mittlerweile hat sich das junge Paar seit sechs Monaten nicht mehr gesehen.

Denn Renata darf aus Brasilien nicht nach Deutschland reisen. Und das, obwohl sie gesund ist, sich in Deutschland in Quarantäne begeben, einen Test machen will. Doch die deutsche Regierung weigert sich, Lebenspartner von Deutschen aus Risikogebieten einreisen zu lassen. So wie Florian und Renata kämpfen derzeit zahlreiche Menschen in Deutschland um das Recht, ihre Partner sehen zu können.

