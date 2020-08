Corona-Neuinfektionen nehmen beunruhigende Entwicklung

Animation zeigt Trend in Landkreisen

Mehrfach gab es in den letzten Tagen mehr als 1.000 Neuinfektionen. Und das, obwohl es nur noch einen Corona-Hotspot gibt. Wie es dazu kommt, zeigt ein Blick auf die Landkreise. (Quelle: t-online.de)

Mehrfach gab es in den letzten Tagen mehr als 1.000 Neuinfektionen. Und das, obwohl es nur noch einen Corona-Hotspot gibt. Wie es dazu kommt, zeigt ein Blick auf die Landkreise.

Lange schien die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland unter Kontrolle zu sein. Doch ein Überblick über die Daten seit Juli zeigt einen klaren Trend: Die Infektionen steigen. Mittlerweile sind 1.000 neue Positiv-Tests pro Tag keine Seltenheit.

Gleichzeitig aber gibt es immer weniger Corona-Hotspots in der Bundesrepublik. Nur noch in Bayern überschreitet ein Landkreis den kritischen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Doch wie passt das zusammen?

Antworten liefert eine Zeitraffer-Animation von t-online.de. Wie sich die täglichen Neuinfektionen in Deutschland in den letzten Wochen entwickelt haben und wie sich zeitgleich die Corona-Hotspots in einzelnen Landkreisen verändert haben, sehen Sie im Video oben im Artikel oder, wenn Sie hier klicken.