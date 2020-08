Mecklenburgische Seenplatte

Unglück mit Hochspannungsleitung: 22-Jährige getötet

11.08.2020, 16:17 Uhr | AFP

Sie wollte helfen und überlebte ihren Einsatz am Ende nicht: Bei einem Unglück auf einem Campingplatz riss durch einen Brand eine Hochspannungsleitung und traf eine Frau tödlich.

Eine 22-jährige Urlauberin aus Bayern ist auf einem nicht offiziellen Campingplatz an einem See in Mecklenburg-Vorpommern durch eine herabstürzenden Hochspannungsleitung getötet worden.



Die junge Frau wollte nach Angaben der Polizei in Neubrandenburg am Malkwitzer See im Kreis Mecklenburgische Seenplatte dem 47-jährigen Besitzer eines Wohnmobils helfen, dessen Motor aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten war.

Durch die Hitze des Feuers riss offenbar die Hochspannungsleitung und fiel auf das Auto. Die 22-Jährige wurde dabei so stark verletzt, dass sie trotz sofort eingeleiteter erster Hilfsmaßnahmen noch vor Ort starb. Zwei 17- und 19-jährige Urlauber aus Bayern, die erste Hilfe leisteten, sowie der Wohnmobilfahrer wurden leicht verletzt.