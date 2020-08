Beirut: Gesundheitssystem am Boden

Aufnahmen zeigen zerstörerische Druckwelle in einem Krankenhaus

Neu veröffentlichte Aufnahmen zeigen, wie die verheerende Druckwelle der Detonation in Beirut ein nahe gelegenes Krankenhaus zerstörte. Die Katastrophe hat das Gesundheitssystem in eine tiefe Krise gestürzt.

Die Explosionskatastrophe in Beirut am 4. August und die Corona-Pandemie haben Libanons Gesundheitssystem in eine tiefe Krise gestürzt. Mehr als die Hälfte der medizinischen Einrichtungen in der Hauptstadt seien nach der verheerenden Detonation im Hafen nicht mehr funktionsfähig, teilte die Weltgesundheitsorganisation WHO mit.

Jüngst veröffentlichte Aufnahmen zeigen, mit welcher zerstörerischen Wucht die Druckwelle ein nahe gelegenes Krankenhaus traf. Das Universitätsklinikum Saint George liegt in Laufdistanz zum Hafen. Insgesamt starben nach bisherigen Erkenntnissen 170 Menschen bei der Katastrophe – darunter auch vier Krankenschwestern des Saint George Krankenhauses.

Es ist eines von drei großen Krankenhäusern in Beirut, die laut WHO so stark zerstört worden sind, dass in ihnen nicht mehr gearbeitet werden kann. Zwei weitere Kliniken seien teilweise beschädigt worden, sagte die WHO-Vertreterin im Libanon, Iman Shankiti. Es fehlten 500 bis 600 Betten. Zugleich kletterte die Zahl der täglich neu registrierten Corona-Fälle in dieser Woche auf ein Rekordhoch.

