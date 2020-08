Schweriner See

Angetrunkener Raser zweimal mit 350-PS-Jacht ertappt

17.08.2020, 11:13 Uhr | dpa

Eine Yacht in der Lübecker Bucht (Symbolbild): Ein Yacht-Fahrer ist am Sonntagabend mit viel zu hoher Geschwindigkeit über den Schweriner See gefahren. (Quelle: imago images)

Ein Bootsfahrer rast mit einer 350-PS-Yacht über den Schweriner See. Als er von der Polizei verwarnt wird, gibt er sich einsichtig. Doch nur eine halbe Stunde später fährt der 49-Jährige sogar noch schneller.

Einen Bootsraser hat die Wasserschutzpolizei auf dem Schweriner See ertappt. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte, war der 49-jährige Mann am Sonntagabend zum ersten Mal aufgefallen, als er mit Gästen an Bord und 53 statt erlaubter 25 Stundenkilometer über den Innenteil des Schweriner Sees "düste". Beamte hatten das 350-PS-Boot mittels Videotechnik überprüft. An Bord befanden sich auch Kinder.

Raser hatte 1,2 Promille

Der Ertappte habe sich einsichtig gegeben. Doch eine halbe Stunde später habe er erneut zu viel Gas gegeben. Auf dem nördlichen Außenteil des Schweriner Sees sei er mit 70 Stundenkilometer, also fast dreimal so schnell wie erlaubt, "geblitzt" worden.

Bei der Überprüfung seiner Papiere habe sich herausgestellt, dass der Mann Alkohol getrunken hatte – 1,2 Promille Atemalkohol wurden gemessen. Die Motorjacht mussten andere Passagiere zurücksteuern. Die Behörden prüfen nun, ob dem Mann aus Nordwestmecklenburg der Bootsführerschein entzogen werden muss.