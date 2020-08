Ursprungsort des Coronavirus

"Distanz interessiert niemanden": So ist das Leben in Wuhan heute

28.08.2020, 21:36 Uhr | hak, t-online.de

Nicht ganz normal: Auch wenn sich Parks und U-Bahnen wieder füllen, einiges hat sich in Wuhan doch verändert.

Auch in Wuhan kehrt das normale Leben zurück. Doch zur neuen Normalität gehört dort, wo die Corona-Pandemie begann, auch der Scan des persönlichen Gesundheitscodes, um Parks oder Wohnungsanlagen betreten zu dürfen. Ein Besuch in China. (Quelle: RTL)

Gedrängel im Supermarkt, volle U-Bahnen: In Wuhan erinnert auf den ersten Blick fast nichts an die Pandemie. Doch die vermeintliche Freiheit hat ihre Grenzen. Ein Blick an den Ort, wo das Coronavirus erstmals ausbrach.

Die Bilder von Spaziergängern und Freizeitsportlern in einem Park in Wuhan lassen kaum glauben, in welchem Ausnahmezustand sich die Stadt noch vor ein paar Monaten befand. Wuhan ist zum Sinnbild für den Ursprung des Coronavirus geworden. Ein Virus, das viele Teile der Welt noch immer prägt.

In Wuhan allerdings bewegen sich die Menschen wieder scheinbar frei in ihrem Alltag. Doch zur neuen Normalität gehören jetzt auch Temperaturmessstationen und das Scannen der persönlichen Gesundheitscodes.

Welche Daten über die Codes erfasst werden und wie die Menschen in Wuhan ihr Leben heute wahrnehmen, sehen Sie oben im Video oder, wenn Sie hier klicken.