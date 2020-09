Zweite Corona-Welle

Animation zeigt: Spanien und Frankreich übertreffen Höchstwerte aus dem Frühjahr

Die USA melden über sechs Millionen Corona-Infektionen. Das ist ein neuer Höchststand. Doch auch in Spanien und Frankreich nimmt die Pandemie eine beunruhigende Entwicklung.

Kein Land der Welt hat bisher so viele bestätigte Corona-Fälle verzeichnet wie die USA. Inzwischen wurden mehr als sechs Millionen Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Aber auch in Argentinien sind die Infektionszahlen zuletzt rasant gestiegen – trotz Ausgangssperre.





In Europa scheint sich derweil zunehmend die Entwicklung der Infektionswelle aus dem Frühjahr zu wiederholen. Krisengebeutelte Länder wie Frankreich und Spanien fallen wieder mit Rekorden auf, die eigentlich als überwunden galten. In beiden Ländern haben die Zahlen der täglichen Neuinfektionen die Spitzenwerte aus dem Frühjahr überschritten. Und sie scheinen noch weiter zu steigen.

Wie genau sich die Coronavirus-Infektionen in den USA und in Argentinien in den letzten Monaten entwickelt haben und inwiefern sich die dramatische Lage aus dem Frühjahr in Spanien und Frankreich wiederholt, sehen Sie in der Video-Animation oben im Artikel. Sie finden den Beitrag auch hier.