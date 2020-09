Unglück in Bayern

65-Jähriger stürzt von Treppe der Walhalla und stirbt

07.09.2020, 20:21 Uhr | küp

Die Walhalla in Donausrauf: Der 65-Jährige erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. (Symbolfoto) (Quelle: imago images)

In der Walhalla in Donastauf gedenken die Bayern ihren Helden. Nun ist ein Besucher der Anlage tödlich verunglückt: Der 65-Jährige verlor auf einer Treppe den Halt und stürzte mehrere Meter in die Tiefe.

Tödliches Unglück auf der Treppe der Walhalla in Donaustauf (Landkreis Regensburg): Ein 65-Jähriger verlor beim Hinuntergehen der Stufen das Gleichgewicht, fiel nach vorne und stürzte etwa drei Meter tief auf eine Terasse. Das berichtet die Polizei.

Demnach befand sich der Mann am Sonntagnachmittag zusammen mit einem Begleiter im oberen Bereich der Stufen, als er das Gleichgewicht verlor und stürzte. Er wurde vor Ort wiederbelebt und in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er am Sonntagabend seinen Verletzungen erlag. Die Kriminalpolizei ermittelt.