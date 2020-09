Boot gekentert

Zwei Segler auf der Nordsee verunglückt

28.09.2020, 14:12 Uhr | AFP

Das Boot trieb kieloben auf dem Meer – und löste eine große Rettungsaktion aus: Zahlreiche Helfer suchten nach den Männern, die mit dem Schiff unterwegs gewesen waren. Doch es war bereits zu spät.

Bei einem Bootsunglück in der Nordsee sind zwei Segler ums Leben gekommen. Das rund sieben Meter lange Boot der beiden Männer kenterte am Wochenende nordwestlich von Nordholz, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Montag in Bremen mitteilte. Die Segler waren offenbar am Samstagabend von der Insel Neuwerk aus in Richtung Festland aufgebrochen, dort aber nie angekommen.

Am Sonntagvormittag entdeckte die Besatzung einer Segeljacht das kieloben treibende Boot und alarmierte die Seenotretter. An der Suche waren zwei Seenotrettungskreuzer, zwei Hubschrauber, Einheiten der Feuerwehr, Helfer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft und die Wasserschutzpolizei beteiligt.

Gegen Sonntagmittag wurden die beiden nur noch leblos gefunden. Einer der Männer trieb im Wasser, den anderen fanden Taucher unter dem gekenterten Segelboot. Die Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven nahm Ermittlungen zur Unglücksursache auf.