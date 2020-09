Unglück in Niedersachsen

Nach Gasexplosion: Polizei findet Mann unter Trümmern

30.09.2020, 10:52 Uhr | dpa

Im Kreis Gifhorn ist ein 49-Jähriger mit schweren Verbrennungen in eine Klinik gekommen. Er wurde vermutlich Opfer einer explodierenden Gasflasche in einem Schuppen.

Nach einer Gasexplosion in einer Ferienhaussiedlung am Tankumsee in Niedersachsen ist ein 49 Jahre alter Bewohner schwer verletzt und von Trümmern begraben worden. Polizisten entdeckten den Verletzten am Dienstag unter den Trümmern, er kam mit Verbrennungen in eine Klinik.

In einem schuppenartigen Anbau in Isenbüttel war der Polizei zufolge vermutlich eine Propangasflasche explodiert. Die Ursache war zunächst unklar. Der Schuppen und das Wohnhaus wurden durch die Wucht zerstört, drei benachbarte Häuser wurden beschädigt.