Kreis Segeberg

16-Jährige stirbt bei Unfall von Auto mit Bus

25.10.2020, 11:48 Uhr | dpa

Am Samstagabend krachte ein Auto in einen Bus: Dabei wurde eine Teenagerin getötet. Von dem Fahrer des PKWs fehlt jedoch jede Spur.

Bei einem Unfall zwischen einem Bus und einem Auto in Mözen im Kreis Segeberg ist eine 16-Jährige ums Leben gekommen. Vier weitere Businsassen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Das Mädchen starb am Samstagabend noch an der Unfallstelle.



Nach Informationen der "Bild"-Zeitung kam der Fahrer des Autos aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in die Böschung. Dabei fuhr er auf einen Baum auf, wurde mit seinem Fahrzeug in die Luft katapultiert. Das Fahrzeug drehte sich und schleuderte mit seinem Heck in die Fensterfront des Linienbusses.

Leezen: Nach dem Zusammenprall sind auch die Scheiben eines Linienbusses zerstört. (Quelle: dpa)



Der Fahrer des Autos konnte trotz einer Suche mit Wärmebildkameras und einem Polizeihubschrauber nicht aufgefunden werden. Fünf weitere Insassen aus dem Bus blieben unverletzt. Es waren unter anderem sechs Rettungswagen und mehrere Notärzte vor Ort.