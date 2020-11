MEINUNGVor dem Corona-Gipfel

Videokommentar: Ein Desaster gibt es schon – und das nächste droht

Deutschland ist mittendrin in der zweiten Corona-Welle – und dem "Wellenbrecher"-Lockdown. Jetzt wird erneut beraten. Eine Maßnahme muss fallen – und ein Vorschlag vom Tisch.

Eher Verschärfungen als Lockerungen: Am Montag treffen sich die Bundeskanzlerin und die Länderchefs erneut, um über die Corona-Krise in Deutschland zu diskutieren. Dabei soll ein Zwischenfazit über die Ende Oktober verhängten Maßnahmen gezogen werden.

Bisher klar: Der Bund will der Kulturbranche helfen, Soloselbstständige sollen einen einmaligen Zuschuss von 5.000 Euro erhalten. In der Diskussion: Maskenpflicht an Grundschulen, wofür Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther oder Bildungsministerin Karliczek plädieren.

