Unfall auf A1

Auto überschlägt sich mehrfach – zwei Schwerverletzte

15.11.2020, 10:36 Uhr | dpa

Die Autobahn 1 (Archivfoto): Der Wagen hatte sich mehrfach überschlug, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. (Quelle: Blaulicht News/imago images)

Schwerer Unfall auf der Autobahn 1: Ein Auto in Fahrtrichtung Hamburg kam aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Es überschlug sich. Fahrer und Beifahrer verletzten sich schwer.

Beim mehrfachen Überschlag eines Autos auf der Autobahn 1 zwischen Bad Oldesloe und Bargteheide (Kreis Stormarn) sind zwei Männer schwer verletzt worden. Die beiden waren am späten Samstagabend in Richtung Hamburg unterwegs, als sich ihr Wagen mehrfach überschlug, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte.



Zu der Ursache konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Fahrer und Beifahrer kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" berichtet.