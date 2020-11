Auto überschlägt sich in Bayern

Ein Toter und drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

17.11.2020, 03:08 Uhr | dpa

Bei einem Unfall in Oberbayern ist ein Mann aus dem Auto geschleudert worden und gestorben. Drei weitere Insassen wurden schwer verletzt. Der Fahrer hatte offenbar die Kontrolle über den Wagen verloren.

Bei einem Verkehrsunfall bei Eching im Landkreis Freising in Oberbayern ist am Montagabend ein junger Mann aus einem Auto geschleudert worden und gestorben. Drei weitere Insassen des Wagens wurden bei dem Unfall kurz vor der Auffahrt zur Autobahn 92 verletzt, wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte.



Nach ersten Erkenntnissen waren die vier Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren mit überhöhter Geschwindigkeit in einem Leihwagen unterwegs gewesen. Der Fahrer habe die Kontrolle über das Auto verloren, das daraufhin von der Straße abkam und sich überschlug.