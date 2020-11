Aktueller Leseraufruf

Alles nur Pandemie oder doch auch schön? – Wie war Ihr Jahr?

20.11.2020, 10:18 Uhr | cj, t-online

Hoffentlich ist dieses Jahr bald vorbei! Entspricht das auch Ihrer Gefühlslage? Oder hatten Sie tatsächlich ein schönes 2020? Verraten Sie uns, wie Sie auf die vergangen Monate zurückblicken und was Ihr Jahresgefühl geprägt hat.

Die Corona-Krise war nicht gut für die Stimmung. Der "Glücksatlas 2020", eine Studie der Deutschen Post, zeigt, dass die Zufriedenheit der Deutschen im Corona-Jahr deutlich abgenommen hat. Mehr dazu können Sie hier lesen. Trifft das auch auf Sie zu? Sind Sie frustrierter und trauriger als in anderen Jahren? Oder widerspricht Ihre Gefühlslage dem Trend? Geht es Ihnen trotz der Corona-Krise vielleicht gar besser als sonst? Berichten Sie uns gerne auch von den großen und kleinen Lichtblicken 2020 und Ihren schönsten Erlebnissen.

Machen Sie mit!

Erzählen Sie uns von Ihrem Jahr. Schicken Sie dazu einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Mein Jahr" an lesermeinung@stroeer.de. Schreiben Sie uns, ob 2020 für Sie gut oder schlecht war und lassen Sie uns an Ihrer Geschichte teilhaben. Falls Sie bereit sind, mit Bild zu erschienen, schicken Sie uns gerne auch ein Foto von sich dazu. Eine Auswahl der Einsendungen werden wir mit Nennung des Namens in einem gesonderten Artikel veröffentlichen.