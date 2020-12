Bekannt aus "James Bond"

Im Video: Weltberühmtes Riesenteleskop ist eingestürzt

02.12.2020, 12:10 Uhr

Spektakuläre Luftaufnahmen aus Puerto Rico: Nach 57 Jahren astronomischer Entdeckungen und Auftritt in "Golden Eye" ist das Riesenteleskop in Puerto Rico zusammengebrochen.

Wegen früherer Schäden war bereits die Demontage des Teleskops am Observatorium in Arecibo geplant. Am Dienstag stürzte die 900 Tonnen schwere Instrumentenplattform auf die darunter liegende Schüssel hinab, wie die Nationale Wissenschaftsstiftung der USA (NSF) mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen seien die obersten Teile aller drei stützenden Türme abgebrochen. Neben der Schüssel sei auch das Lernzentrum des Observatoriums durch herabfallende Stahlseile schwer beschädigt worden.

Das Radioteleskop im US-Außengebiet Puerto Rico war bis 2016, als in China ein noch größeres in Betrieb ging, mit 305 Metern Durchmesser das größte der Welt. Es war auch eine beliebte Touristenattraktion - besonders, nachdem es in dem James Bond-Film "GoldenEye" von 1995 als Kulisse diente. Das Teleskop war 1963 in Betrieb genommen worden und zuletzt noch immer eines der empfindlichsten der Welt. 1974 entdeckten die US-Astronomen Russell Hulse und Joseph Taylor mit ihm den Doppelpulsar PSR 1913+16 - zwei einander umkreisende Neutronensterne - und beobachteten damit indirekt Gravitationswellen. Radioteleskope sammeln Radiowellen aus dem All, die in Bilder umgewandelt werden.

Die spektakulären Luftaufnahmen von vor Ort sehen Sie oben im Video – oder hier.