Video von Safari-Attacke geht viral

Riesige Giraffe jagt Touristen im Jeep – und stellt sie

Da waren sie wohl zu neugierig: Ihrem Verfolger auf Stelzenbeinen waren Touristen in Kenia kaum gewachsen. Die Flucht des Fahrers vor einer Giraffe wurde auf Amateuraufnahmen festgehalten.

Mit so einem Zwischenfall haben die Teilnehmer einer Safari im Masai Mara Nationalreservat in Kenia sicher nicht gerechnet: Eine Giraffe fühlt sich in der Ruhe gestört. Aufgebracht jagt das Tier den Jeep der verängstigten Besucher aus seinem Revier – und springt beinahe in den Wagen. Die Flucht vor dem Tier gelingt den Menschen jedoch nicht.

Die Attacke der Giraffe und welches Ende die atemberaubende Szene nahm, sehen Sie oben im Video – oder hier.