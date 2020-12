Ursache für Sturz unklar

Bayern: Mann stürzt in Brunnen und stirbt

19.12.2020, 13:09 Uhr | AFP

In Bayern ist ein 27-Jähriger in einen Brunnenschacht gefallen. Angehörige fanden den Mann leblos. Die Polizei ermittelt zu den Umständen.

Im bayerischen Dietenhofen ist ein Mann beim Sturz in einen Brunnenschacht gestorben. Der 27-Jährige habe am Freitagnachmittag eine Wasserprobe aus dem Brunnen entnehmen wollen, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Dabei sei er aus noch ungeklärter Ursache in den Schacht gefallen. Angehörige fanden den jungen Mann leblos in dem Brunnen.

Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 27-Jährigen feststellen. Die Polizei nahm Ermittlungen zu den Umständen des tödlichen Unfalls auf.