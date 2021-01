"Frag mich": Virologe über Corona-Maßnahmen

Schmidt-Chanasit im Video: "Da muss man sehr viel mehr machen"

Im Video schätzt Jonas Schmidt-Chanasit die aktuellen Corona-Maßnahmen ein. Der Virologe einen entscheidenden Vorteil eines neuen Impfstoffs – und äußert sich zum Kontakt mit Angela Merkel.



"Man muss sehr viel mehr machen, um vulnerable Menschen besser zu schützen", sagt Jonas Schmidt-Chanasit im t-online-Videoformat "Frag mich" im Hinblick auf die jüngsten Lockdown-Verschärfungen. Vor allem in Alten- und Pflegeheimen sieht der renommierte Virologe noch großen Nachholbedarf. Außerdem stuft Schmidt-Chanasit rigorose Schließungen von Schulen und Kitas als kritisch ein und gibt Einblicke, wie Virologen untereinander und mit der Politik neuste Entwicklungen in der Corona-Pandemie besprechen.

Die aktuelle "Frag mich"-Folge mit Schmidt-Chanasit, in der die t-online-Nutzer ihre Fragen stellen

Jüngst gab die Europäische Arzneimittelbehörde EMA grünes Licht für die Zulassung des Vakzins des US-Biotechkonzerns Moderna. Was bedeutet die Zulassung für Deutschland und wie gut sind die Impfstoffe von BioNTech, Moderna und AstraZeneca im Vergleich? Können Geimpfte noch Überträger des Virus sein? Auch diese und weitere Fragen hat der Virologe in "Frag mich" beantwortet.



Das ist Jonas Schmidt-Chanasit

Jonas Schmidt-Chanasit ist Virologe und Leiter der Virusdiagnostik des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin in Hamburg. Dort forscht er zu neuen Infektionskrankheiten mit einem Schwerpunkt auf durch Stechmücken übertragbare Viren. An der Universität Hamburg hat Schmidt-Chanasit den Lehrstuhl für Arbovirologie inne. Er selbst studierte Humanmedizin an der Charité in Berlin. Im Fach Virologie habilitierte sich Schmidt-Chanasit am Institut für Medizinische Virologie der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.

