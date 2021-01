Wetter-Kolumne im Video

Wetter: Hier kommt am Wochenende die Sonne raus

Das neue Jahr zeigte sich bislang von seiner grauen Seite. Am kommenden Wochenende ändert sich das: Vielerorts scheint die Sonne, die Temperaturen aber bleiben winterlich. (Quelle: t-online)

Sonne am Wochenende: Michaela Koschak verrät in ihrer Video-Kolumne, in welchen Regionen es in den kommenden Tagen noch schneit und wo die Sonnenbrille rausgeholt werden darf. (Quelle: t-online)