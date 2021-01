Unglück in Chemnitz

Achtjährige von Auto erfasst und schwer verletzt

15.01.2021, 09:57 Uhr | dpa

Krankenwagen: Das Kind musste in ein Krankenhaus gefahren werden (Symbolbild). (Quelle: Die Videomanufaktur/imago images)

Ein achtjähriges Mädchen will in Chemnitz die Straße überqueren – auf der Hälfte der Strecke wird es von einem Pkw angefahren. Das Kind muss ins Krankenhaus.



Bei einem Unfall in Chemnitz wurde ein achtjähriges Mädchen von einem Auto erfasst und verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte das Kind am Donnerstagnachmittag die Straße überqueren.

Nachdem sie über die erste Spur, in der mehrere Autos im Stau standen, ging, wollte sie die nachfolgende Spur überqueren. Dabei wurde das Kind vom Wagen eines 27 Jahre alte Fahrers erfasst, der es zu spät gesehen hatte. Die Achtjährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Es gab keine weiteren Verletzten.