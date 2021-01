Hier ballen sich die Hotspots

Zeitraffer-Video zeigt: Ostdeutschland nimmt dramatische Corona-Entwicklung

An "Sorglosigkeit und Lockerungen" sei derzeit nicht zu denken, sagt Thüringens Ministerpräsident Ramelow. Ein Zeitraffer zeigt den Grund: Gerade im Osten Deutschlands ist die Lage ernst.



Lockdown verlängert, medizinische Maskenpflicht im Einzelhandel und in öffentlichen Verkehrsmitteln, geschlossene Schulen bis Mitte Februar: Eine Lockerung der Corona-Maßnahmen ist derzeit nicht in Sicht. Ein Blick auf die Daten zeigt: Die Inzidenzen in den deutschen Landkreisen sind nach wie vor viel zu hoch. Im Zeitraffer wird deutlich, wie ernst die Lage derzeit noch ist und wie dramatisch sich der Osten Deutschlands entwickelt hat.

In welchen Regionen sich die Corona-Hotspots ballen, welche Entwicklung der Osten Deutschlands genommen hat und welche Landkreise derzeit die höchsten Inzidenzen aufweisen, sehen Sie in unserer Video-Animation oben. Sie finden den Beitrag auch hier.