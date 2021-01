Corona-Sterblichkeit

Animation zeigt: Deutschland nimmt unerwarteten Platz im weltweiten Vergleich ein

Gut 50.000 Menschen sind in Deutschland an oder mit einer Corona-Infektion gestorben, weit weniger als etwa in den USA. Doch die derzeitige Entwicklung bereitet großen Grund zur Sorge. (Quelle: t-online)

Wohl keine Zahl führt die verheerenden Folgen der Corona-Pandemie so deutlich vor Augen wie die der Toten, die jeden Tag neu gemeldet werden. Gut 50.000 Menschen sind bislang in Deutschland an oder mit einer Corona-Infektion gestorben, zuletzt knapp etwa 1.000 am Tag. Die USA meldeten seit Beginn der Pandemie zwar achtmal so viele Tote wie Deutschland, Brasilien die vierfache Anzahl. Aktuelle Daten aber zeigen: Im internationalen Vergleich muss Deutschland ein bis weit in den Pandemie-Verlauf hinein wohl unerwartetes Fazit ziehen.

Wie Deutschland global gesehen und an der Einwohnerzahl gemessen bei den Corona-Todeszahlen dasteht und in welchen Ländern die meisten Menschen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung sterben, sehen Sie in unserem Video oben. Sie finden den Beitrag auch hier.