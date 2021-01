Unglück in NRW

Zweijähriger stürzt sieben Meter tief und verletzt sich schwer

22.01.2021, 16:41 Uhr | dpa

Schock für eine Mutter aus Minden: Ihre Söhne spielen im Nachbarzimmer. Als sie in den Raum kommt, steht ein Fenster offen – und ein Kind ist nicht mehr da.

Beim Sturz aus einem Fenster in Minden ist ein zweijähriges Kind schwer verletzt worden. Laut Mitteilung der Polizei vom Freitag ist der Junge aus sieben Metern in die Tiefe gestürzt. Eine durch den Regen aufgeweichte Rasenfläche habe seinen Aufprall abgefedert. Nach den ersten Ermittlungen hatte der Junge am Donnerstag mit seinem ein Jahr älteren Bruder gespielt, während die Mutter in einem Nebenraum war. Dabei waren die beiden auf eine Fensterbank geklettert und hatten ein Fenster geöffnet.



Der dreijährige Junge kam nach Angaben der Frau aufgeregt zu ihr. Als diese dann das Wohnzimmer betrat, entdeckte sie das offene Fenster und den Zweijährigen auf dem Rasen. Der Junge wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Er erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Die Mutter stand unter Schock.