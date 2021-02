Video-Kolumne zur Extremwetterlage

Hier kann es zu gefährlichem Eisregen kommen

Extremwetterlage in ganz Deutschland: Welche Gefahren im Norden und Westen drohen und wie sich vor allem Autofahrer im Südwesten jetzt schützen sollten. (Quelle: t-online)

Während im Norden und Westen Deutschlands herbe Schneestürme toben, drohen in der Landesmitte Eisregen und andere frostige Gefahren. Vor allem Autofahrer sollten sich jetzt entsprechend rüsten. (Quelle: t-online)

Eine besondere Wetterlage sorgt in mehreren Regionen Deutschland für ein Wochenende der Extreme. Im Norden toben Schneestürme und es drohen starke Schneeverwehungen. Im Süden bleibt es dagegen milder und es droht weiterhin Hochwassergefahr. Äußerst gefährlich kann es vor allem für Autofahrer in der Landesmitte werden: Es muss mit Eisregen und akuter Eisbruchgefahr gerechnet werden. Wie sich Autofahrer jetzt schützen können und wie genau das Wetter in Ihrer Region werden soll, sehen Sie oben im Video oder hier.

