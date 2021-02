Unglück am Feldberg

Wandererin stirbt nach Sturz in Schneeloch

01.02.2021, 13:25 Uhr | dpa

Feldberg: Mitglieder der Bergwacht arbeiten an der Unfallstelle, an der eine Schneeschuhwanderin in ein Schneeloch gestürzt ist. (Quelle: Bergwacht Schwarzwald/dpa)

Eine Frau stürzt nach Lawinenabgängen am Feldberg im Schwarzwald in ein Loch unter einer Schneedecke und kann sich nicht befreien. Das Unglück kostet sie das Leben.

Eine Schneeschuhwanderin ist nach dem Sturz in ein Schneeloch am Feldberg gestorben. Die 27 Jahre alte Frau erlag in der Nacht zum Montag den Folgen des Unfalls, wie die Polizei mitteilte. Die Frau war am Sonntagnachmittag nach Angaben der Bergwacht Hochschwarzwald in ein drei Meter tiefes Loch unter der Schneedecke gestürzt. Unterhalb der Schneeoberfläche fließt ein Bach in den am Fuße des Feldbergs gelegenen Feldsee. Wie die Polizei berichtete, hatte sich die Frau nicht selbstständig befreien können. Immer wieder sei Schnee nachgerutscht.

Rettungskräfte bargen laut Bergwacht die lebensgefährlich verletzte Frau und ihren unverletzten 28 Jahre alten Begleiter, der unter Schock stand. Wegen der Witterung und der Dunkelheit habe kein Rettungshubschrauber fliegen können. Nach dem Sturz der Frau waren mehrere Lawinen abgegangen, was den Einsatz zusätzlich erschwert habe.

Auch eine Gruppe Jugendlicher muss gerettet werden

Für die Bergwacht war es nicht der einzige Einsatz wegen Schneewanderern auf dem Feldberg am Wochenende: Am Samstag mussten die Helfer eine Jugendgruppe suchen, die am Nachmittag aufgebrochen war und sich abseits des Wanderwegs verirrt hatte. Per Telefon lotsten die Rettungskräfte die 12- bis 14-Jährigen nach Polizeiangaben bei völliger Dunkelheit nach St. Blasien (Landkreis Waldshut) und nahmen sie dort unversehrt in ihre Obhut.

Die Polizei warnte in der Mitteilung davor, das Feldberggebiet zu unterschätzen und auf eigene Faust das Gebiet abseits der markierten Wege zu erkunden. Der 1.493 Meter hohe Gipfel ist der höchste Berg der deutschen Mittelgebirge und ein beliebtes Ausflugsziel.