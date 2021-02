Polarwirbelsplit

Droht am Wochenende massiver Schneefall?

03.02.2021, 15:50 Uhr | cat, t-online

Am Wochenende könnten dem Norden und Nordosten Deutschlands die stärksten Schneefälle seit Jahrzehnten drohen. (Quelle: WetterOnline/WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH)

In vielen Regionen Deutschlands zeigte sich dieser Winter bereits schneereich. War das nur ein Vorgeschmack? Dem Norden und Nordosten des Landes könnte schon am Wochenende ein Schneechaos blühen. Schuld daran ist eine besondere Wetterlage.

Ein auseinanderbrechender Polarwirbel, ein sogenannter Polarwirbelsplit, schickt ab Freitag arktische Kaltluft in den Norden Deutschlands. Dort trifft diese kalte auf warme Luft aus Süd- und Südwestdeutschland. Das Aufeinandertreffen dieser extremen Fronten könnte für außergewöhnliche Schneefälle sorgen, die vor allem den Nordosten Deutschlands, so auch Berlin und Brandenburg, hart treffen und bis in die Landesmitte reichen würden.

Im schlimmsten Fall droht ein Schneechaos

Derzeit kursieren unterschiedliche Prognosen über die Entwicklung der Wetterlage. Faktisch kann es aber zu Neuschneemengen von 50 bis 60 Zentimetern kommen. In diesem Fall könnte mancherorts die gesamte Infrastruktur zum Erliegen kommen, der Katastrophenfall droht.



Samstag und Sonntag sollen die beiden schneereichsten Tage sein, ehe sich das Wetter beruhigt. Daneben ist mit eisigen Tagestemperaturen in den betroffenen Gebieten zu rechnen. Wie wahrscheinlich dieser Fall wirklich ist, bleibt noch abzuwarten.

Wie viel Schnee ist realistisch zu erwarten?

Die aktuellen Prognosen der Experten bezüglich der zu erwartenden Schneemengen gehen teils weit auseinander. Linda Füzér, Meteorologin des Wetterdienstes DTN, rechnet nach derzeitigem Stand mit weitaus weniger Schneefall, als in den schlimmsten Szenarien angekündigt. So sei beispielsweise von Berlin bis nach Hamburg mit Schneehöhen von zehn bis maximal zwanzig Zentimetern bis Dienstagmorgen zu rechnen, wie sie auf t-online-Anfrage verrät. Jedoch sei auch diese Angabe mit Vorsicht zu genießen.

Extreme Temperaturunterschiede zwischen Norden und Süden

Während man sich im Norden und Nordosten auf Maximaltemperaturen von minus fünf bis minus sieben Grad am Sonntag einstellen muss, werden die Werte im Süden geradezu frühlingshaft. Auf bis zu 17 Grad klettert das Barometer hier.

Andauern sollen die Schneefälle bis Dienstagmorgen. Eisig kalt mit Dauerfrost soll es allerdings im Nordosten auch im Verlauf der nächsten Woche bleiben.