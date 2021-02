Kind geht es gut

Mutter setzt Neugeborenes in Brandenburg aus

09.02.2021, 14:07 Uhr | dpa

Polizeiwagen kommen in der Nacht an dem Ort in in Brandenburg an der Havel an, an dem ein neugeborenes Baby im Freien ausgesetzt wurde. Foto: Cevin Dettlaff/dpa-Zentralbild/dpa. (Quelle: dpa)