Hier fällt in den nächsten Stunden schon Schnee

Wetter in Deutschland: Hier fällt bald Schnee – gebietsweise gefriert der Regen.

Wetter in Deutschland: Hier fällt bald Schnee – Regen gefriert

Nach einer frostigen Woche scheint derzeit noch die Sonne. Doch eine neue Luftmasse kommt aus dem Westen auf uns zu. Die Folgen sind Schnee und Regen, der gebietsweise gefriert. Die Wettervorhersage – im Video.



Kälte und Frost hatten Deutschland fest im Griff, das Wochenende wartete dank Hoch Helida vielerorts mit kräftig Sonne auf. Nach der Ausnahme-Wetterlage mit dem so genannten Polarwirbelsplit und einem flächendeckenden Kältehoch verstärkt sich zunehmend der Tiefdruckkomplex über dem Nordatlantik, der mildere und feuchtere Luft mit sich bringt. Die wärmeren Luftmassen schieben sich über Deutschland und drängen die Kaltluft ab, der Luftdruck steigt deutlich. Die neue Woche startet so mit Niederschlägen in Form von Schnee, Regen und gefrierendem Regen.

