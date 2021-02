Wetter-Kolumne im Video

Hier bringt der Turbo-Frühling bis zu 20 Grad

Nach einem sanften Start am Freitag wird das Wochenende absolut frühlingshaft. Die Temperaturen schießen kräftig in die Höhe – außer in einer bestimmten Region.

Die "Mini-Eiszeit" vom vergangenen Wochenende dürfte vielen in den kommenden Tagen ganz weit weg erscheinen. Denn die Temperaturen steigen deutlich. Wetter-Expertin Michaela Koschak spricht in ihrer Video-Kolumne von einem "Turbo-Frühling". Wie das Wetter am Wochenende in Ihrer Region wird, sehen Sie oben im Video – oder hier.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.

Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene.

