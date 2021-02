Höchstwerte im Februar

Diese Regionen in Deutschland erwarten jetzt Wärmerekorde

Nach der eisigen Kälte zuletzt wird es in den kommenden Tagen ungewohnt warm. Zahlreiche Regionen könnten Rekordtemperaturen erreichen. Woran das liegt, zeigen anschauliche Animationen.

Am vergangenen Wochenende war es noch eisig in Deutschland. Vielerorts zogen die Menschen mit dem Schlitten los, um schneebedeckte Hänge hinunterzufahren. In den kommenden Tagen stellt sich die Wetterlage plötzlich ganz anders dar. In zahlreichen Regionen Deutschlands könnten Wärmerekorde für den Februar aufgestellt werden. Animationen zu Luftströmen und der Bodentemperatur zeigen, wie es jetzt dazu kommen kann.

Wie warme Luftströme in den kommenden Tagen für Wärmerekorde im Februar sorgen könnten und wie das Wetter bei Ihnen wird, sehen Sie hier oder im Video oben.