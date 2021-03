Unglück in Frankreich

Französischer Politiker stirbt bei Hubschrauberabsturz

08.03.2021, 08:25 Uhr | AFP

In Frankreich hat sich ein tragischer Hubschrauberabsturz ereignet. Dabei starb Milliardär und Politiker Olivier Dassault. Sein plötzlicher Tod löste Bestürzung aus – auch bei Präsident Emmanuel Macron.

Der französische Milliardär und Politiker Olivier Dassault ist bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Der Helikopter mit dem 69-Jährigen an Bord stürzte am Sonntag bei Deauville ab, wie die Nachrichtenagentur AFP am Abend erfuhr. Auch der Pilot kam demnach ums Leben. Dassault war der Sohn von Serge Dassault, der dem gleichnamigen Rüstungskonzern vorstand.

Olivier Dassault gehörte der Republikanischen Partei (LR) an und saß für sie in der Nationalversammlung. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron würdigte ihn im Kurzbotschaftendienst Twitter als Mann mit vielen Talenten und erklärte: "Sein brutaler Tod ist ein enormer Verlust."