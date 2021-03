Auffälliger Trend in Corona-Hotspots

Video zeigt: Wo sind die Deutschen trotz hoher Inzidenz viel unterwegs?

Je höher die 7-Tage-Inzidenz, desto strenger die lokalen Corona-Regeln: So lautet die Theorie. Bewegungs-Daten aber zeigen, dass der Lockdown vielerorts locker ausfällt als es das Risiko zulässt. (Quelle: t-online)

Je höher die Sieben-Tage-Inzidenz, desto strenger die Corona-Regeln. Doch ein Zeitraffer-Video zeigt, in welchen Regionen die Deutschen trotz hoher Corona-Zahlen sehr mobil sind.



Seit einer Woche steigt die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Deutschland immer deutlicher. Mehr als 120 Landkreise und kreisfreie Städte liegen derzeit über dem kritischen Wert von mehr als 100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Eine 7-Tage-Inzidenz unter einem Wert von 100 ist ein entscheidender Faktor, um weitere Öffnungen zu beschließen. Andernfalls droht die so genannte Corona-Notbremse.

Doch bleiben in Corona-Hotspots deshalb wirklich mehr Menschen eher zuhause? Bundesweite, anonymisierte Bewegungsströme, die anhand von Mobilfunkdaten gewonnen werden, belegen: Viele Deutsche sind trotz hoher Corona-Zahlen sehr mobil. Zeitraffer-Animationen von t-online zeigen, in welchen deutschen Corona-Hotspots seit den ersten Lockerungen ab dem 1. März besonders viele Menschen unterwegs sind.

