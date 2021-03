Experiment sorgt für Aufsehen

Video zeigt: Diese deutsche Stadt ermöglicht ein Leben ohne Corona-Lockdown

Im Café gemütlich ein Stück Kuchen essen oder in Geschäften stöbern – in Tübingen ist das derzeit wieder möglich. Ein negativer Corona-Schnelltest erlaubt für einen Tag ein Leben ohne große Einschränkungen. (Quelle: Reuters)

Im Café gemütlich ein Stück Kuchen essen, in Geschäften stöbern oder sogar ins Kino und Theater gehen – nach solchen Bildern sehnen sich viele Deutsche. Hier ist das unter einer Bedingung wieder möglich.



Vor den Schnelltest-Stationen in Tübingen stehen derzeit noch mehr Menschen an als ohnehin in den vergangenen Wochen. Denn wer einen negativen Corona-Test vorweisen kann, darf in der Stadt für eine begrenzte Zeit fast wieder so leben wie vor der Pandemie.



Das "Tagesticket" erlaubt für einen Tag ein Leben ohne große Einschränkungen. Die gestiegene Bereitschaft, sich testen zu lassen, hat dazu aber auch für die gesamte Stadt positive Nebeneffekte.

Wie das Modellprojekt in Tübingen genau funktioniert, warum Oberbürgermeister Boris Palmer sogar ehrgeizige Ziele statt Angst vor steigenden Corona-Zahlen hat und warum viele Städte auf dieses Modellprojekt schauen, erfahren Sie im Video oben. Hier können Sie sich den Beitrag auch direkt anschauen.