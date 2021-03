Stau im Roten Meer

Riesiges Containerschiff blockiert den Suezkanal

24.03.2021, 16:57 Uhr | aj, t-online

Blockade in einer der wichtigsten Wasserstraßen der Welt: Ein riesiges Containerschiff läuft auf Grund und steckt nun im Suezkanal fest. Bilder zeigen die prekäre Situation des Schiffs.

Im ägyptischen Suezkanal hat sich ein großes Containerschiff festgefahren und den Verkehr auf der Wasserstraße blockiert. Die "Ever Given" blieb am Dienstag bei der Durchfahrt nach einen Stromausfall an Bord stecken, teilte die Hafenagentur GAC auf ihrer Website mit. Der Verkehr auf der wichtigen Transportroute sei zum Erliegen gekommen. Zunächst hatte die Nachrichtenseite BBC davon berichtet.

15 weitere Schiffe liegen demnach hinter dem 200.000 Tonnen-Frachter auf der Route nach Norden an Ankerplätzen fest, auch ein südwärts fahrender Konvoi wurde gestoppt. Schiffsverfolgungsdaten auf der Seite "Refinitiv Eikon" zeigten sieben Schlepperboote, die versuchten, den 400 Meter langen und 59 Meter breiten Frachter freizuziehen.

Der Frachter "Ever Given" steckt im Suezkanal fest: Die Internetplattform Vesselfinder zeigt mehrere Schlepperboote neben dem großen Containerschiff. (Quelle: Screenshot/Vesselfinder.com)

Das in Panama registrierte Containerschiff war auf dem Weg von China zur Hafenstadt Rotterdam in den Niederlanden und passierte den Kanal in nördlicher Richtung auf dem Weg zum Mittelmeer, als es sich festfuhr. Das 2018 gebaute Schiff wird vom Transportunternehmen Evergreen Marine betrieben.

Ein Foto auf Instagram, das von einer Person an Bord eines anderen Frachtschiffs geschossen worden sein soll, zeigt offenbar das eingeklemmte Schiff mit einem Bagger, der den Boden entlang des Ufers räumt.

Der Suezkanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und stellt die kürzeste Seeverbindung zwischen Asien und Europa her. Die Wasserstraße durchquert die Landenge von Suez in Ägypten. Der Kanal ist etwa 193 Kilometer lang und umfasst drei natürliche Seen.

Fast 19.000 Schiffe – oder durchschnittlich 51,5 Schiffe pro Tag – nahmen im Jahr 2020 nach Angaben der Suezkanalbehörde SCA die Wasserstraße als Abkürzung und sparen sich damit die Umschiffung Afrikas. Etwa zwölf Prozent des Welthandelsvolumens passieren den Kanal, der für Ägypten eine wichtige Einnahmequelle darstellt.