Kein Astrazeneca für Frauen unter 60

Berlin stoppt Impfungen – auch NRW-Unikliniken wollen nachziehen

30.03.2021, 13:23 Uhr | dpa, ds

Die Charité in Berlin: Das Krankenhaus will den Astrazeneca-Impfstoff zunächst nicht mehr bei jungen Frauen anwenden. (Quelle: Ritter/Archivbild)

Das Land Berlin will Frauen unter 60 Jahren vorerst nicht mehr mit dem Astrazeneca-Vakzin impfen. Auch Unikliniken NRW drängen auf diesen Schritt.

Das Land Berlin setzt die Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff des Herstellers Astrazeneca für Frauen unter 60 Jahren vorsorglich aus. Das gab Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag bekannt und verwies auf neue Daten über Nebenwirkungen. Sie bezeichnete dies als "Vorsichtsmaßnahme". Entsprechende Termine in Impfzentren werden Kalayci zufolge erst einmal abgesagt. Das Land wolle nun die Beratungen auf Bundesebene und Stellungnahmen der Fachleute wie des Paul-Ehrlich-Instituts abwarten.

Zuvor hatten bereits die Charité und die Vivantes-Kliniken in der Hauptstadt Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff für ihre Mitarbeiterinnen unter 55 Jahren gestoppt. Das berichtete der "Tagesspiegel". Sprecherinnen von Vivantes und der Charité bestätigten dies der dpa. "Dieser Schritt ist aus Sicht der Charité notwendig, da in der Zwischenzeit weitere Hirnvenenthrombosen bei Frauen in Deutschland bekannt geworden sind", hieß es am Dienstag.

Auch die Leiter von fünf der sechs Uni-Kliniken in Nordrhein-Westfalen sprachen sich für einen vorläufigen Stopp von Impfungen jüngerer Frauen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca aus. Das Risiko von weiteren Todesfällen sei zu hoch, hieß es in einem gemeinsamen Brief an den Bundes- und Landesgesundheitsminister, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Bislang keine Komplikationen nach Astrazeneca-Impfung

Die Sprecherin der Charité betonte, dass in ihrem Haus bislang keine Komplikationen nach Impfungen mit Astrazeneca aufgetreten seien. Diese wolle jedoch vorsorglich agieren und abschließende Bewertungen abwarten. Die Charité habe in der Pandemie bisher rund 16.000 Erst- und Zweitimpfungen an ihr Personal verabreicht. "Davon entfiel der größte Teil auf Astrazeneca", hieß es.

Nach "Tagesspiegel"-Informationen sei unklar, ob Personen, die bereits eine erste Astrazeneca-Spritze erhielten, auch ihre zweite Dosis von dem britisch-schwedischen Hersteller erhalten.

Erst am Montag hatte der Kreis Euskirchen die Impfungen mit dem Präparat vorläufig gestoppt, nachdem zwei Frauen nach ihrer Impfung eine Sinusvenenthrombose erlitten hatten. Eine von ihnen verstarb.