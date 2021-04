Unfall in Vöhringen

Junge wird vom Auto erfasst und stirbt – Gaffer erschweren Rettung

05.04.2021, 09:21 Uhr | dpa, MaM

Ein siebenjähriger Junge ist in Bayern von einem Auto erfasst worden. Mehrere Meter schliff ihn der Wagen über die Straße. Vor Ort kämpften die Einsatzkräfte um das Leben des Jungen – und gegen die Blicke schaulustiger Passanten.

Am Abend des Ostersonntags ist ein siebenjähriger Junge in Vöhringen in Bayern von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Das Kind wollte an einem Fußgängerüberweg die Straße auf seinem Tretroller überqueren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei wurde es laut Polizei von dem Wagen einer 48 Jahre alten Autofahrerin erfasst, das ihn mit sich schliff. Erst 20 Meter weiter sei das Auto zum Stehen gekommen, berichtet die "Augsburger Allgemeine". Der Junge sei später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit.

An der Unfallstelle berichtet die "Augsburger Allgemeine", musste nicht nur der Junge, sondern auch Zeugen, Angehörige des Kindes sowie die Unfallfahrerin selbst medizinisch betreut werden. Auch wurde die Straße vorübergehend gesperrt. Polizei und Feuerwehr mussten mehrere Passanten davon abhalten, Fotos von dem Unfallgeschehen zu machen.

Die Staatsanwaltschaft habe einen Gutachter zur Prüfung der Unfallursache beauftragt. Zudem ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben gegen die Autofahrerin.