Von der Flut überrascht

Mehrere Menschen auf Bohrinsel eingeschlossen

06.04.2021, 09:15 Uhr | dpa, AFP

Neun Personen sind von der Flut überrascht worden und mussten mit ihren Autos auf einer Bohrinsel in Niedersachsen ausharren. Ein Paar wagte noch die Rückfahrt – und musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Insgesamt neun Personen sind am Montagabend auf der stillgelegten Bohrinsel in Dyksterhusen in ihren Autos von der Flut überrascht und auf der Plattform vom Wasser eingeschlossen worden. Ein Paar versuchte trotz des steigenden Pegels über die Zufahrt zurück auf das Festland von Jemgum-Pogum (Landkreis Leer) zu fahren, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.



Ihr Auto blieb demnach im Wasser stehen – und sie mussten sich auf die ehemalige Bohrplattform retten. Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie die Wasserrettung rückten mit mehreren Booten an. Das Pärchen wurde nass und unterkühlt ans Festland gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Der Feuerwehr gelang es außerdem, das gestrandete Auto von der Zufahrt zur Bohrinsel zu entfernen. Die restlichen Eingeschlossenen warteten in ihren Autos auf der Plattform auf die Ebbe und konnten ihre Fahrt anschließend wieder aufnehmen.

Die stillgelegte Bohrinsel bei Dyksterhusen ragt weit in eine Meeresbucht, den Dollart, hinein. Bei starker Flut kommt es dort gelegentlich zur Überschwemmung der Plattform, an der es auch Bade- und Campingmöglichkeiten gibt.