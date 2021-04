Sturz in die Tiefe

Balkon bricht ab – eine Tote und drei Verletzte in Österreich

06.04.2021, 13:27 Uhr | dpa

Ein Balkon in Österreich ist abgebrochen – als vier Menschen darauf standen. Sie stürzten mehr als drei Meter tief. Die Staatsanwaltschaft lässt nun die Ursache überprüfen.

In Österreich ist eine 55-jährige Frau beim Abbrechen eines Balkons ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden nach Angaben der Polizei verletzt. Die vier Personen waren am Montag in Lenzing im Bezirk Vöcklabruck mit dem Balkon dreieinhalb Meter in die Tiefe gestürzt.



Dabei wurde die 55-Jährige lebensgefährlich verletzt. Sie starb in der Nacht zum Dienstag. Ihr vierjähriger Enkelsohn und die 31-jährige Mutter des Kindes wurden verletzt, ebenso eine 54 Jahre alte Besucherin.



Der etwa 60 Jahre alte, betonierte Balkon war aus bislang noch ungeklärter Ursache abgebrochen. Die Staatsanwaltschaft Wels beauftragte einen Sachverständigen mit der Ermittlung der Unfallursache.