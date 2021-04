Wetterkolumne im Video

Hier gibt es am Wochenende Sonne satt

April-Wetter am Wochenende: Wo die Sonne durchkommt und wer den Regenschirm einpacken sollte, erfahren Sie hier im Wettervideo. (Quelle: t-online)

Das Wetter am Wochenende bleibt durchwachsen: Während Hoch "Queen" mancherorts für viele Sonnenstunden sorgt, bleibt es in anderen Regionen wolkenreich und regnerisch.

Vielerorts wird es die Sonne am Wochenende schwer haben: Höhentiefs schmuggeln sich ein und bringen neben Wolken auch Niederschlag mit sich. Einigen Regionen droht daher am Wochenende viel Regen, mancherorts kann auch nochmal Schnee fallen. Andere Gegenden kommen am Samstag dafür auf bis zu neun Sonnenstunden. Wie das Wetter bei Ihnen wird und welche Temperaturen zu erwarten sind, sehen Sie im Video oben oder hier.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.







Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene.