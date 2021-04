Negativrekorde in Videoanimation

Diese Länder zeigen einen dramatischen Corona-Trend

Neue Negativrekorde: In einigen Ländern steigen die Corona-Zahlen derzeit weiter stark an.

In Deutschland liegt die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen seit mehr als einer Woche konstant bei knapp über 20.000. Immerhin der Anstieg scheint derzeit gebremst. Doch in anderen Ländern steigen die Zahlen bedrohlich an.

Während in Deutschland die Neuinfektionen derzeit kaum noch ansteigen, ist die Ausbreitung in anderen Ländern ungebremst. Ein Blick auf die Daten zeigt, wo die Entwicklung besonders besorgniserregend ist.

In Indien infizieren sich derzeit so viele Menschen täglich mit dem Coronavirus wie in keinem anderen Land. Am Donnerstag sprach das indische Gesundheitsministerium von fast 315.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Mit 1,3 Milliarden Einwohnern ist der südasiatische Staat aber auch das zweitgrößte Land der Welt – gemessen an der Bevölkerung.

Beim Blick auf die Neuninfektionen pro eine Million Einwohner liegt Indien aktuell hingegen hinter Deutschland. Hierbei wird allerdings die dramatische Situation in anderen Ländern deutlich.

Welche Länger gemessen an der Einwohnerzahl und in absoluten Zahlen derzeit mit die meisten Neuinfektionen verzeichnen und wie viele Menschen an oder mit dem Coronavirus sterben, sehen Sie in der Videoanimation hier oder oben im Artikel.