Kampf gegen Pandemie

Kanada lässt Biontech-Impfstoff für 12- bis 15-Jährige zu

05.05.2021, 18:11 Uhr | dpa, sle

Junge erhält Impfung mit Biontech: In Kanada ist der Impfstoff für 12- bis 15-Jährige zu. (Quelle: Eibner-Pressefoto/imago images)

Bis in Europa Jugendliche mit dem Mittel von Biontech und Pfizer geimpft werden können, wird es noch dauern. Kanada ist bereits weiter.

In Kanada darf der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer nun auch 12- bis 15-Jährigen verabreicht werden. Dies teilte die federführende Gesundheitsbehörde Health Canada am Mittwoch "nach eingehender und unabhängiger wissenschaftlicher Prüfung" mit.

Sie bezeichnete die Genehmigung als wichtigen Meilenstein im Kampf gegen die Pandemie. Laut Biontech ist Kanada eines der ersten Länder weltweit, in dem der Impfstoff für diese Altersgruppe eingesetzt werden darf. Zuvor galt für das Vakzin ein Mindestalter von 16 Jahren.

Auch in den USA könnte die Zulassung für Menschen ab 16 Jahren bereits Ende dieser oder Anfang nächster Woche erfolgen, das berichtete unter anderem die "New York Times" am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf namentlich nicht genannte Bundesbeamte.

Zulassung in Europa in einigen Wochen möglich

Zuvor hatten Biontech/Pfizer mitgeteilt, dass eine klinische Studie in der Altersgruppe von 12 bis 15 Jahren in den USA eine Wirksamkeit von 100 Prozent gezeigt habe. Die Impfung sei gut vertragen worden.

Den Antrag zur Zulassung für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren in Europa hatten die Unternehmen Ende April eingereicht. Eine Prüfung der europäischen Zulassungsbehörde EMA dauert einige Woche. Eine Zulassung könnte demnach im Juni erfolgen.