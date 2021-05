Im polnischen Łódź

Größtes Braunkohlekraftwerk Europas hat gebrannt

22.05.2021, 16:03 Uhr | sle, t-online

Das Kraftwerk erzeugt 20 Prozent des Stroms von Polen. Es ist das größte Braunkohlekraftwerk in Europa. Am Morgen stiegen Rauchwolken darüber auf – es hat gebrannt.

In Europas größtem Braunkohlekraftwerk Bełchatów in Łódź ist ein Feuer ausgebrochen. Ein Förderband in 30 Meter Höhe stand in Flammen. Das berichteten mehrere Medien wie die polnischen Sender TVPInfo und TVN24 mit Berufung auf Aussagen der Feuerwehr. Das Feuer sei demnach gegen 11 Uhr ausgebrochen.

Verletzt wurde offenbar niemand, allerdings sei die Brandbekämpfung wegen der Höhe des Förderbandes schwierig gewesen. Mehr als 60 Einsatzkräfte seien vor Ort. Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur am Nachmittag.

"Das Förderband wurde schnell gelöscht, das Feuer drang aber in das Gebäude ein, in das die Kohle geworfen wird. Die Fassade und das Dach gerieten in Brand", sagte ein örtlicher Feuerwehrmann laut der staatlichen Nachrichtenagentur PAP.

Das Kraftwerk ist das größte Braunkohlekraftwerk in Europa und wurde 1981 in Betrieb genommen. Laut des Betreiberunternehmens PSE wurde der betroffene Block 14 abgeschaltet. Das Kraftwerk laufe aber stabil, hieß es.

Bereits am Montag gab es einen Ausfall in dem Kraftwerk. Dieser wurde durch eine Störung in einem Umspannwerk verursacht, schrieb PSE in einer Stellungnahme.