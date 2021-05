Chinesische Provinz Gansu

16 Marathonläufer sterben bei Unwetter – fünf weitere vermisst

23.05.2021, 04:01 Uhr | t-online, wan, dpa, AFP

Ein Gletscher in der chinesischen Provinz Gansu (Symboldbild). Bei einem Extremsport-Wettbewerb in den Bergen sind 16 Menschen gestorben. (Quelle: Carlos Garcia Rawlins/Reuters)

Bei einem Unwetter sind mindestens 16 Sportler in China ums Leben gekommen. Sie hatten an einem Ultramarathon in der Provinz Gansu teilgenommen.

Mindestens 16 Teilnehmer eines Gebirgs-Marathons im Nordwesten Chinas sind bei "extremem Schlechtwetter" ums Leben gekommen. Weitere fünf Teilnehmer des Laufs in der Provinz Gansu galten zunächst als vermisst, berichtete die Staatsagentur Xinhua am Sonntagmorgen unter Berufung auf die Rettungsmannschaften. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua waren mehr als 700 Rettungskräfte im Einsatz.

Die Suche nach den Vermissten dauerte an. Der 100-Kilometer-Marathon, der am Samstag im Nationalpark im Bezirk Jingtai gestartet worden war, wurde abgebrochen. Über die "extremen Wetterbedingungen", die zum Tod der Läufer geführt hatten, wurden zunächst keine Angaben gemacht. Die Nachrichtenseite FTVnews berichtet, es habe gegen 13 Uhr Ortszeit gehagelt und die Temperaturen seien bis auf den Gefrierpunkt gefallen. Insgesamt hätten 172 Sportler an dem Wettbewerb teilgenommen.