Unglück im Schwarzwald

Brand in Schinkenfabrik löst Großeinsatz aus

26.05.2021, 14:12 Uhr | t-online

Bei einem Fleischwarenbetrieb in Bonndorf im Schwarzwald ist es zu einem Großbrand gekommen. Starker Rauch führte auch zur Sperrung einer Straße.

In einem Lebensmittelbetrieb in Bonndorf in Baden-Württemberg hat ein schwerer Brand gewütet. Nach Angaben der Polizei hatte das Feuer starken Rauch verursacht, wodurch das Gebiet um den Fleischwarenhersteller weiträumig abgesperrt werden musste, inklusive Teile einer Landstraße. Verletzte gab es nach ersten Angaben nicht.

Laut Berichten der "Badischen-Zeitung" entstand der Brand in einem Raum, in dem Rauchgase gereinigt wurden. Das Feuer griff danach von dem Gebäudeinnern auf das geteerte Dach über, wodurch sich der Rauch schwarz färbte. Die Löscharbeiten seien nicht nur erschwert durch die schlechte Sicht, sondern auch durch starken Wind. Den Sachschaden konnte die Polizei bisher nicht beziffern.